Son Dakika Haberleri: Oltasını Alan Galata Köprüsüne Koştu

Oltasını Alan Galata Köprüsüne Koştu

30 dakika önce

Oltasını alan Galata Köprüsüne koştu Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular oltasını alıp Galata'ya akın ettiİSTANBUL - İstanbul'da yaklaşık bir haftadır geçen kar yağışlı ve fırtınalı hava nedeniyle balık tutmaya gidemeyen vatandaşlar, havaların normale dönmesiyle oltalarını alıp tarihi...

Oltasını alan Galata Köprüsüne koştu
Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular oltasını alıp Galata'ya akın etti

İSTANBUL - İstanbul'da yaklaşık bir haftadır geçen kar yağışlı ve fırtınalı hava nedeniyle balık tutmaya gidemeyen vatandaşlar, havaların normale dönmesiyle oltalarını alıp tarihi Galata Köprüsü'ne akın etti.
İstanbul yaklaşık bir haftadır geçen yağışlı ve fırtınalı havanın ardından güzel havayı fırsat bulan vatandaşlar oltasını aldığı gibi Galata Köprüsü'ne akın etti. Olumsuz hava şartları nedeniyle yaklaşık bir haftadır balık tutma hobisini geliştiremeyen amatör balıkçılar, köprüdeki yerini alarak adeta balık tutma yarışına girerken bazı vatandaşlar da köprüye gelip güzel havayı gezme fırsatına çevirdi. Balıkçılardan kimisi kovasını tuttuğu balıkla doldururken, kimisi de sabırla balık tutmayı bekledi.
"Balık tutmak için ideal bir hava"
Okçuluk antrenörü olan ve güzel havayı fırsat bularak balık tutmaya geldiğini dile getiren Halil İbrahim Şahin, "Galata Köprüsü bereketli bir yer, burada 33 çeşit balık çıkıyor. Lüfer de çıkıyor, şimdi hiçbir yerde balık yok, boğazda da balık yok. Buraya Haliç'e yem yemeye geliyor balıklar, mırmır balığı, lüfer, istavrit çıkıyor. Tabi Haliç eski Haliç değil, değişik balıklar Haliç'te yaşıyorlar, yüzüyorlar. Avcılar da, balıkçılar da günlük yemeklerini buradan çıkarıyorlar. Balık tutmak için ideal bir hava, kar olduğu zaman, yağmur olduğu zaman burada balık tutmak çok zor, bu havayı da şimdi fırsat bulmuş balıkçılar, bu güzel havada güzel balık yakalıyoruz" diye konuştu.
"Hava bugün güzel tam balık havası"
Güzel havayı fırsat bularak Sultangazi'den geldiğini söyleyen Raif Ergül, "Gündüz çalışıyoruz, hava da bugün de güzeldi. Dedik ki gidip kendi balığımızı tutalım, balık da pahalı bu aralar, fiyatlar de arttı. Hava bugün güzel, tam balık havası, balık da geliyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:22 Kaynak: İHA

İstanbul, Galata, Genel
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