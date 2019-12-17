Oltaya 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Son Dakika
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Oltaya 1,5 metrelik köpek balığı takıldı

7 saat önce

ANTALYA'da botla balık avına çıkan amatör balıkçıların oltasına, 150 kilogram ağırlığında 1,5 metrelik köpek balığı takıldı.

Oltaya 1,5 metrelik köpek balığı takıldı, System.String[]

ANTALYA'da botla balık avına çıkan amatör balıkçıların oltasına, 150 kilogram ağırlığında 1,5 metrelik köpek balığı takıldı. Hem korkup hem de şaşıran balıkçılar, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

Kaleiçi Yat Limanı'nda geçen perşembe gecesi balık avlamak için botla açılan balıkçılar, falezlerin açığında oltalarını denize fırlattı. Bir süre sonra Teoman İpkin, oltasına takılan balığı yakalamak için tüm gücüyle çekmeye başladı. Kısa sürede su yüzeyine çıkan yaklaşık 1.5 metrelik balığı gören İpkin, şaşkınlığını arkadaşlarıyla paylaştı. Hem şaşıran hem de korkan İpkin, yakaladığı balığın kılıç balığı olduğunu düşündü. Balığı inceleyen İpkin, köpek balığı olduğunu fark etti.

Köpek balığının botu ısırma ihtimalini düşünen ve tedirgin olan amatör balıkçılardan biri cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydetti. Köpek balığından çok korkan İpkin, "Botu ısırtmayalım. Çekin şunu ben çok korktum. Bıçağı vurun oltaya gitsin şu. Çok ürperdim insanlar bir de burada yüzüyor. Yaklaşık 150 kilogramlık bir köpek balığı" dedi.

İpkin, misinayı keserek köpek balığını serbest bıraktı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:54 Kaynak: DHA
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