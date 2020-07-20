Oltaya balık değil, martı takıldı - Son Dakika

Oltaya balık değil, martı takıldı

Sahilde balık tutmaya çalışan vatandaşın oltasına martı takıldı.

Sahilde balık tutmaya çalışan vatandaşın oltasına martı takıldı.


Büyükçekmece Sahili'nde balık tutmak isteyen bir vatandaşın oltasına martı takıldı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde martının oltaya takıldığını fark eden vatandaşın, oltasını sararak hayvanı kendine çektiği görüldü. Daha sonra balık tutan vatandaş ve çevredekilerin yardımıyla martının kanadına ve ağzına takılan oltanın iğnesi çıkarıldı. Vatandaş, şok geçiren martının kafasına vurarak kendine gelmesini sağladı. Kurtarılan martı yeniden kanat çırparak oradan uzaklaştı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oltaya balık değil, martı takıldı - Son Dakika
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