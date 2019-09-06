Son Dakika Haberleri: Oltaya balık yerine martı yakalandı
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Oltaya balık yerine martı yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'de amatör balıkçının denize bıraktığı oltaya martı takıldı.

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ÇANAKKALE'de amatör balıkçının denize bıraktığı oltaya martı takıldı.

Çanakkale kordon boyunda kefal avlamak isteyen amatör balıkçı, kıbrıs denilen oltayı denize bıraktı. Bu sırada bölgede yoğun olarak görülen martılardan biri, su yüzeyindeki oltanın ucundaki ekmeği almak için hamle yaptı. Ancak iğnelerden biri gagasına diğeri de ayağına takıldı. Balıkçı, çırpınmaya başlayan martıyı hemen oltayla beraber kıyıya çıkardı.

Ardından da vatandaşların da yardımıyla önce ağzına sonra da ayağına takılan iğneyi çıkardı. Martı, iğnelerden kurtarıldıktan sonra doğal yaşam alanına salındı.

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:30 Kaynak: DHA
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