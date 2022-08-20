Oltaya caretta caretta yavrusu takıldı - Son Dakika
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Oltaya caretta caretta yavrusu takıldı

20.08.2022 10:59

MERSİN'in Silifke ilçesinde amatör balıkçıların attığı oltaya takılan caretta caretta yavrusu, yara almadan kurtarıldı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde amatör balıkçıların attığı oltaya takılan caretta caretta yavrusu, yara almadan kurtarıldı.

İlçeye bağlı Taşucu Mahallesi'nde amatör olta balıkçılığı yapan Muhittin Mert'in attığı oltaya balık yerine, yavru caretta caretta takıldı. Mert'in özenle sahile çektiği oltasındaki yavru, çevredekilerin de yardımıyla yara almadan kurtarıldı. Caretta caretta yavrusu yeniden denize bırakıldı.Stres atmak için balık tutarken oltasına caretta caretta yavrusunun takıldığını ifade eden Muhittin Mert, "Oltaya ağır bir şey takıldı. Önce büyük balık diye çok sevindik fakat kıyıya çektikçe yavru bir caretta caretta olduğunu fark ettim. Kıyıya yavaşça aldık ve iğneyi çıkartıp geri bıraktık. Herkesin aynı şekilde duyarlı olmasını ve bu hayvanların yaşama hakkına saygı duymalarını bekliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Oltaya caretta caretta yavrusu takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oltaya caretta caretta yavrusu takıldı - Son Dakika
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