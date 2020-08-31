Oltaya takılan martı, tekne kaptanı tarafından kurtarıldı - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde balıkçıların olta olarak kullandığı sarmaya takılan martı, bir tekne kaptanı tarafından kurtarıldı.

Alanya'da yerli ve yabancı turistlere yönelik günübirlik lüks turlar düzenleyen tekne kaptanı Turgay Meşe, tura çıktığı esnada Alanya Kalesi açıklarında suyun yüzeyinde bir martının çırpındığını fark ederek durdu. Balık avlama sezonu henüz başlamamasına rağmen, avlanan amatör balıkçılardan biri tarafından denize atılan 'sarma' adı verilen oltaya takılan martı, Meşe tarafından kurtarıldı. Meşe'nin tekneye çıkararak, ağzı ve kanatlarına saplanan kancalardan martıyı kurtardığı anlar teknedeki başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.