Oltaya yakalanan balığı kurtardı, öperek uğurladı
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Çanakkale'de büyük balıkları avlamasıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, amatör bir balıkçının taşlara takılarak kopardığı oltasına yakalanan karagöz balığını görünce kayıtsız kalmayıp balığı kurtardı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:54 Kaynak: İHA
'de büyük balıkları avlamasıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, amatör bir balıkçının taşlara takılarak kopardığı oltasına yakalanan karagöz balığını görünce kayıtsız kalmayıp balığı kurtardı. Kurtardığı karagöz balığını öpüp mavi sulara bırakan Turan, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Turan'ın takipçileri yaptığı bu hareket karşısında teşekkür ettiler. - ÇANAKKALE
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