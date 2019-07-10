Son Dakika Haberleri: Oltaya yakalanan balığı kurtardı, öperek uğurladı
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Oltaya yakalanan balığı kurtardı, öperek uğurladı

45 dakika önce

- Oltaya yakalanan balığı kurtardı, öperek uğurladıÇANAKKALE - Çanakkale'de büyük balıkları avlamasıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, amatör bir balıkçının taşlara takılarak kopardığı oltasına yakalanan karagöz balığını görünce kayıtsız kalmayıp balığı kurtardı.

Çanakkale, Genel
- Oltaya yakalanan balığı kurtardı, öperek uğurladı
ÇANAKKALE - Çanakkale'de büyük balıkları avlamasıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, amatör bir balıkçının taşlara takılarak kopardığı oltasına yakalanan karagöz balığını görünce kayıtsız kalmayıp balığı kurtardı. Kurtardığı karagöz balığını öpüp mavi sulara bırakan Turan, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Turan'ın takipçileri yaptığı bu hareket karşısında teşekkür ettiler.
Oltaya yakalanan balığı kurtardı, öperek uğurladı
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
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