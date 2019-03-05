Son Dakika Haberleri: Oltayla 17 Kiloluk Mercan Balığı Yakaladı

Oltayla 17 Kiloluk Mercan Balığı Yakaladı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, İsmail Yörük (40), tekneyle açıldığı denizde oltayla 17 kiloluk mercan balığı yakaladı.

Oltayla 17 Kiloluk Mercan Balığı Yakaladı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, İsmail Yörük (40), tekneyle açıldığı denizde oltayla 17 kiloluk mercan balığı yakaladı. Yörük, balığın kilosunu 170 liradan sattı.

Gelibolu ilçesinde balık toptancılığı yapan İsmail Yörük, dün arkadaşları ile Güneyli Saros bölgesinde balık tutmak için tekneyle denize açıldı. Oltasını denize atan İsmail Yörük, 17 kiloluk mercan balığını yakaladı. Yörük, dev mercan balığını yarım saat süren çalışmaların ardından arkadaşları yardımıyla tekneye çıkardı. Kent merkezine gelen İsmail Yörük, mercan balığını kilosu 170 TL'den balıkhanede sattı.

Balığı satın alan Onur Türk, "Alıp, hemen tezgaha koyduk. 2 saat içinde müşterisi çıktı ve satıldı. Bu büyüklükte uzun zamandır tezgaha mercan gelmiyordu" dedi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:44 Kaynak: DHA

Çanakkale, Gelibolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dev Turna Balığını Gören Vatandaşlar Fotoğraf Çektirmek İçin Birbiriyle Yarıştı Son Dakika! Türkiye-Suriye Sınırındaki El Bab Kentinde Patlama: 3 Yaralı

Genç Liderler Buluşması, 9 Mart Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak Yeni Parti İddiaları Hakkında AK Parti'den İlk Açıklama: Değeri Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 16:04:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oltayla 17 Kiloluk Mercan Balığı Yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]