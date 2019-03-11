Son Dakika Haberleri: Oltayla 40 Kilogramlık Yayın Balığı Tuttu - Düzce

Oltayla 40 Kilogramlık Yayın Balığı Tuttu - Düzce

1 saat önce

Melen Çayı'nda oltayla tutulan 40 kilogramlık yayın balığı görenleri şaşırttı.

Melen Çayı'nda oltayla tutulan 40 kilogramlık yayın balığı görenleri şaşırttı.

Cumayeri ilçesinde balıkçılık yapan Tunay Şengül, Melen Çayı'nda avlanırken oltasına büyük bir balık takıldı. Şengül, uzun uğraşı vererek balığı kıyıya almayı başardı.

Şengül, yayın balığını vakit kaybetmeden evinin bahçesindeki havuza bıraktı. 1 metre 80 santimetre uzunluğunda, 40 kilogram ağırlığındaki yayın balığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır balıkçılık yaptığını, ilk kez bu büyüklükte bir yayın balığı yakaladığını söyledi.

Bin lira fiyat verene balığı satacağını duyuran Şengül, "850 lira teklif eden oldu vermedim. Lezzeti hiçbir yerin balığına benzemez. Burada tutulan balık başka balıkların lezzetine benzemez, daha lezzetlidir. Vatandaşlar genellikle balık yemek için bu bölgeye gelir. Barajlardan alınan bir balık değil, bu nehirden tutulan bir balık, o yüzden lezzeti başkadır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:32 Kaynak: AA

Cumayeri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balıkçıların Ağına Takılan Dev Köpek Balığı Açık Artırmayla 2 Bin 500 TL'ye Satıldı Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor

AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar Balık Tutmak İçin Çadır Kuran 5 Kişi, Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 23:57:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oltayla 40 Kilogramlık Yayın Balığı Tuttu - Düzce
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]