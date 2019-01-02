Son Dakika Haberleri: Oltayla 8 Kiloluk Levrek Yakaladı

Oltayla 8 Kiloluk Levrek Yakaladı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, amatör balıkçılık yapan Onur Türk (30), oltayla 8 kiloluk levrek yakaladı.

Oltayla 8 Kiloluk Levrek Yakaladı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, amatör balıkçılık yapan Onur Türk (30), oltayla 8 kiloluk levrek yakaladı.

Gelibolu ilçesindeki balık halinde bir balıkçıda çalışan ve aynı zamanda amatör balıkçılık yapan Onur Türk, bugün Doğanaslan mevkiine balık tutmaya gitti. Oltasını denize atan Onur Türk, bir süre sonra 8 kilo ağırlığında levrek yakaladı. Yakaladığı levreği çalıştığı balık halindeki tezgahta kilosu 80 TL'den satışa çıkaran Onur Türk, "İzinli olduğum günlerde balık yakalamaya gidiyorum. Bugün de öyle yaptım. Yılbaşında piyango bileti aldım, amorti bile çıkmadı. Bugün şansıma 8 kiloluk levrek yakaladım" dedi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:46 Kaynak: DHA

Çanakkale, Gelibolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Restoranında "Bütün Balık Döner" Yaptı! Tadan Lezzetine Doyamadı Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü'yü Ailesiyle Tanıştırdı

Hayata 1 Gün Tutunabilen Üçüzlere Türk Bayraklı Veda Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 19:02:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oltayla 8 Kiloluk Levrek Yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]