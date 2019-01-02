Oltayla 8 Kiloluk Levrek Yakaladı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, amatör balıkçılık yapan Onur Türk (30), oltayla 8 kiloluk levrek yakaladı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, amatör balıkçılık yapan Onur Türk (30), oltayla 8 kiloluk levrek yakaladı.



Gelibolu ilçesindeki balık halinde bir balıkçıda çalışan ve aynı zamanda amatör balıkçılık yapan Onur Türk, bugün Doğanaslan mevkiine balık tutmaya gitti. Oltasını denize atan Onur Türk, bir süre sonra 8 kilo ağırlığında levrek yakaladı. Yakaladığı levreği çalıştığı balık halindeki tezgahta kilosu 80 TL'den satışa çıkaran Onur Türk, "İzinli olduğum günlerde balık yakalamaya gidiyorum. Bugün de öyle yaptım. Yılbaşında piyango bileti aldım, amorti bile çıkmadı. Bugün şansıma 8 kiloluk levrek yakaladım" dedi.



- Çanakkale

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