Oltayla 8 Kiloluk Levrek Yakalandı
29 dakika önce
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçılık yapan Onur Türk'ün (30) oltasına 8 kiloluk levrek takıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçılık yapan Onur Türk'ün (30) oltasına 8 kiloluk levrek takıldı.
İlçedeki kardeşler balıkçılıkta çalışan ve amatör balıkçılık yapan Türk, oltasını denize bıraktı.
Bir süre sonra oltasındaki ağırlığı hisseden Türk, 8 kilogram ağırlığındaki levrek çekti.
Türk, şansına 8 kiloluk levrek yakaladığını belirterek, "Tezgaha koyarak kilosunu 80 liradan satışa sunduk. Muhtemelen lokantaya satılacak" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:57 Kaynak: AA
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