Son Dakika Haberleri: Oltayla 8 Kiloluk Levrek Yakalandı

Oltayla 8 Kiloluk Levrek Yakalandı

29 dakika önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçılık yapan Onur Türk'ün (30) oltasına 8 kiloluk levrek takıldı.

Oltayla 8 Kiloluk Levrek Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçılık yapan Onur Türk'ün (30) oltasına 8 kiloluk levrek takıldı.

İlçedeki kardeşler balıkçılıkta çalışan ve amatör balıkçılık yapan Türk, oltasını denize bıraktı.

Bir süre sonra oltasındaki ağırlığı hisseden Türk, 8 kilogram ağırlığındaki levrek çekti.

Türk, şansına 8 kiloluk levrek yakaladığını belirterek, "Tezgaha koyarak kilosunu 80 liradan satışa sunduk. Muhtemelen lokantaya satılacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:57 Kaynak: AA

Gelibolu, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü'yü Ailesiyle Tanıştırdı Hayata 1 Gün Tutunabilen Üçüzlere Türk Bayraklı Veda

Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı Marketlerden Sonra Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 10:26:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oltayla 8 Kiloluk Levrek Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]