Son Dakika Haberleri: Oltayla Yakaladığı Levrekler Yüzünü Güldürdü

Oltayla Yakaladığı Levrekler Yüzünü Güldürdü

3 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, amatör balıkçı Ahmet İnan (30), oltayla 5'er kilo ağırlığında 2 levrek yakaladı.

Oltayla Yakaladığı Levrekler Yüzünü Güldürdü, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, amatör balıkçı Ahmet İnan (30), oltayla 5'er kilo ağırlığında 2 levrek yakaladı.

Gelibolu ilçesi Hamzakoy mevkiinde bu sabah saatlerinde balık tutmaya giden amatör balıkçı Ahmet İnan, oltasıyla 4 saat içinde arka arkaya 2 tane 5'er kiloluk levrek yakaladı. Levrekler, Ahmet İnan'ın yüzünü güldürdü. Geçimini balıkçılıktan sağlayan İnan, levrekleri balıkhane esnafına kilosunu 50 TL'den sattı.

Levrekleri satın alan Bahçeler Balıkçılık'ın sahibi Özkan İş, satın aldığı balıkları tezgahında kilosu 70 TL'den satışa çıkardı.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:30 Kaynak: DHA

Gelibolu, Ahmet İnan, Çanakkale, Güncel
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