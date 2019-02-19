Oltu Anadolu Lisesi'nden Voleybolda Önemli Başarı

Kars
'ta yapılan grup müsabakalarında birinci olan Erzurum
'un Oltu
ilçesi Anadolu Lisesi
kız voleybol
takımı, Türkiye
yarı finallerine katılma hakkı elde etti.
Kars'ta 7-10 Şubat'ta gerçekleştirilen müsabakalar sonucu başarı elde eden Oltu Anadolu Lisesi kız voleybol takımı Türkiye genelinde son 32 takım arasına kalma başarısı gösterdi.
Takım, yarı finallerde Gölbaşı Özel İncek Okyanus Koleji
, Özel Acıbadem
Bilim Doğa Koleji
, Özel Amerikan Robert Koleji, Özel Diyarbakır
Koleji, Ordu
Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Rize
İbn-i Sina
MTAL ve Elazığ
'dan Hazar Anadolu Lisesi gibi önemli takımlara karşı mücadele verecek.
Oltu Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmenleri Gürkan Çil ve Muhammet Nuri Zengin, gazetecilere yaptıkları açıklamada, bu müsabakalarda başarılı sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını ifade etti.