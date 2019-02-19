Son Dakika Haberleri: Oltu Anadolu Lisesi'nden Voleybolda Önemli Başarı

Oltu Anadolu Lisesi'nden Voleybolda Önemli Başarı

1 saat önce

Kars'ta yapılan grup müsabakalarında birinci olan Erzurum'un Oltu ilçesi Anadolu Lisesi kız voleybol takımı, Türkiye yarı finallerine katılma hakkı elde etti.

Oltu Anadolu Lisesi'nden Voleybolda Önemli Başarı, System.String[]
Kars'ta yapılan grup müsabakalarında birinci olan Erzurum'un Oltu ilçesi Anadolu Lisesi kız voleybol takımı, Türkiye yarı finallerine katılma hakkı elde etti.

Kars'ta 7-10 Şubat'ta gerçekleştirilen müsabakalar sonucu başarı elde eden Oltu Anadolu Lisesi kız voleybol takımı Türkiye genelinde son 32 takım arasına kalma başarısı gösterdi.

Takım, yarı finallerde Gölbaşı Özel İncek Okyanus Koleji, Özel Acıbadem Bilim Doğa Koleji, Özel Amerikan Robert Koleji, Özel Diyarbakır Koleji, Ordu Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Rize İbn-i Sina MTAL ve Elazığ'dan Hazar Anadolu Lisesi gibi önemli takımlara karşı mücadele verecek.

Oltu Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmenleri Gürkan Çil ve Muhammet Nuri Zengin, gazetecilere yaptıkları açıklamada, bu müsabakalarda başarılı sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:16 Kaynak: AA

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