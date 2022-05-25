Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı - Son Dakika
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Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

25.05.2022 17:24
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Efkan Ala Kültür Evi'nde düzenlenen mezuniyet programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarı diledi.

Dereceye giren öğrencilere mezuniyet belgesi ve ödülleri takdim edildiği programda, bölüm birincisi öğrenciler yaş kütüğüne isimlerini çaktı.

Tüm öğrencilerin sahneye davet edilerek mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından, buradaki resim sergisinin açılışı yapıldı.

Program sonunda öğrenciler kep attı.

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Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, İstiklal Marşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı - Son Dakika


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