Oltu caddelerinde bahar temizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oltu caddelerinde bahar temizliği - Son Dakika

Oltu caddelerinde bahar temizliği

6 saat önce

Oltu Caddelerinde temizlik ekipleri tarafından bahar temizliği başlatıldı.

Oltu caddelerinde bahar temizliği, System.String[]

Oltu Caddelerinde temizlik ekipleri tarafından bahar temizliği başlatıldı.


Oltu Belediyesi temizlik ekipleri Oltu caddelerinde bahar temizliği yaparken Oltu Belediyesi Zabıta ekipleri park eden araçları temizlik yapılan caddelerden kaldırarak güvenliği sağladı.


Belediye Temizlik işçileri cadde kenarlarında oluşan ot kökleri ve cadde kenarlarında bulunan su mazgallarının temizliğini yaparak ilk bahar yağmurlarına hazırlık yapıyorlar. Ekiplere ayrıca süpürgeli araçlarda temizlik yapımında destek oluyor. - ERZURUM

Zabıta, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan
Son Dakika: Bahçeli'nin çağrısı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP kongresiyle ilgili soruşturma başlattı Son dakika: Ankara'da koronavirüs paniği devam ederken, Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi Son dakika: Esenboğa'da koronavirüs paniği! Tahran uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Son Dakika Haberleri
16:46 Hüseyin Usta, Hollywood'a çalışıyor
16:46 Almula Merter'den yeni roman
16:11 Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?
16:11 Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 17:31:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oltu caddelerinde bahar temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]