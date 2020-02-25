Oltu caddelerinde bahar temizliği - Son Dakika

Oltu caddelerinde bahar temizliği
6 saat önce
Oltu Caddelerinde temizlik ekipleri tarafından bahar temizliği başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:41 Kaynak: İHA
Oltu Caddelerinde temizlik ekipleri tarafından bahar temizliği başlatıldı.
Oltu Belediyesi temizlik ekipleri Oltu caddelerinde bahar temizliği yaparken Oltu Belediyesi Zabıta ekipleri park eden araçları temizlik yapılan caddelerden kaldırarak güvenliği sağladı.
Belediye Temizlik işçileri cadde kenarlarında oluşan ot kökleri ve cadde kenarlarında bulunan su mazgallarının temizliğini yaparak ilk bahar yağmurlarına hazırlık yapıyorlar. Ekiplere ayrıca süpürgeli araçlarda temizlik yapımında destek oluyor. - ERZURUM
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