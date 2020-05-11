Oltu Çayı coştu seralara taştı - Son Dakika

Oltu Çayı coştu seralara taştı

ERZURUM - Oltu Çayı coştu ekili alanlar taştı köprülerden aştı

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hibe seraya sel suları doldu ekilen 500 kök domates zarar gördü. Olur Orman Ağzı köyü merkez mahalleye giden köprüden coşkun akan Oltu çayı Hidro Elektirik Santralinin yaptırmış olduğu geçici köprü üzerinden taştı yol trafiğe kapandı.

Sera Sahibi Kenan Onat, "Oltu Çayı taşması sonucu serama doldu şuan çok büyük zarardayım seramı ilçe tarım müdürlü yaptı ama Oltu çayı taştı seramı bu hale getirdi. Bu serama 500 adet domates fidesi ektim gördüğünüz gibi 500 kök Oltu çayı yağan sağanak yağmurlar sonrası debisinin hayli yükselmesi sonucu Olur Yeşil bağlar köyüne seralara taşarken Ormanağzı köyünde ise merkez mahalle yoluna taşarak yolu kapattı" dedi.