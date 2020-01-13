Oltu Çayı köpürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oltu Çayı köpürdü - Son Dakika

Oltu Çayı köpürdü

6 saat önce

Erzurum'da Oltu Çayı iki gündür köpük akıyor.

Oltu Çayı köpürdü, System.String[]

Erzurum'da Oltu Çayı iki gündür köpük akıyor.


Oltu Çayı iki gündür bilinmeyen bir sebepten dolayı akşam saatlerinden itibaren köpük akmaya başladı. Oltu Çayı'nın köpüklü akması ve pis koku yaymasına bir anlam veremeyen Oltulular, kimyasal madde olmasından endişe ediyorlar. Köpüklü akışın Oltu Çayı'ndaki balıkları öldürdüğü iddia edildi.


Gündüz çayda bir şey olmazken köpüklerin gece gelmesi vatandaşların kafasında soru işareti oluşturdu.


Oltulu Temel Vural, "Yıllardır Oltu'da yaşıyorum Oltu Çayı'nın bu şekilde aktığına şahit olmadım. İki akşamdır Oltu Çayı köpüklü biçimde akıyor. Acaba kimyasal mı atılıyor başka bir şey mi var bunu da merak ediyoruz. Bu konunun araştırılmasını istiyoruz, inşallah olumsuz bir şey olmaz ama akıl ve mantık ölçüsünde baktığımızda neden böyle akıyor bu konuda araştırma yapılırsa iyi olur" dedi.


Oltulu Beycan Onat ise, "Oltu Çayı şu an köpürüyor nedeni nedir bilemiyoruz, araştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.


Mehmet Yetim ise "İşimden çıktım eve gidiyordum, Oltu Çayı'nın koktuğunu fark ettim köpüklü gördüm. Muhtemelen atık su bırakılmış rahatsız edici bir koku var. Yetkililerin ilgilenmesini istiyorum" dedi.


Gencal Bulut da "Oltu Çayımız iki gündür bu şekilde köpük akıyor. Bu köpüğün sebebi nedir yetkililerin bilmesi lazım. Oltu Çayı'nda ne balık kaldı ne canlı kaldı, muhtemelen kimyasal maddedir yetkililerin bunun çözümüne bakması lazım. Geçen yıl da birkaç kez akmıştı böyle köpük, bütün balıklar ölmüştü. Oltu Çayı'nın da başını yediler" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(Özel) Gaziosmanpaşa'da kadını sopayla döven şahsın serbest kaldığı ortaya çıktı
Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir İran'dan, 'Protestocuları öldürmeyin' diyen Trump'a yanıt: İranlılar Süleymani'yi öldürdüğünüzü unutmayacak

Son Dakika Haberleri
16:42 Lufthansa Group, 2019'da 145 milyon yolcu taşıdı - Son Dakika
16:42 İtalya Başbakanı Conte: "Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece... - Son Dakika
16:42 Vali Doruk'tan okul ziyaretleri - Son Dakika
16:38 Muhtar kar yağmayan mahalleye, kiralık araçla kar getirdi - Son Dakika
16:37 Yargıtay üyeleri zirvede - Son Dakika
16:10 Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Son Dakika
15:29 Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 16:44:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Oltu Çayı köpürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]