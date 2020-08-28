Oltu Çayı'na girdi kediyi kurtardı - Son Dakika

Oltu Çayı'na girdi kediyi kurtardı

Erzurum'un Oltu ilçesinde çay kenarında mahsur kalan kedi hayırsever vatandaş tarafından kurtarıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde çay kenarında mahsur kalan kedi hayırsever vatandaş tarafından kurtarıldı. Oltu çayı kenarına düşen kedi bir kaç kez denemesine rağmen duvarın yüksek olmasından dolayı bir türlü düştüğü yerden çıkamadı. Saatlerce duvarın deliğinde kalan kediyi kurtarmak için hayvan sever Abdulsamet Ağırman Oltu çayına girerek kediyi kurtarmaya gitti. Ağırman, kediyi tam tutacakken kedi bir kaç hamle daha yaptı duvardan çıkamadı çaya düştü sonra kediyi tutmak isteyince duvarın alt kenarında kaçarak köprünün altıdan geçip kendini çay kenarından kurtardı. Abdulsamet Ağırman, "Kedi duvarın dibinde sıkışmıştı çaydan geçtim kurtarmak için kedinin yanına vardım tutmak için kedi tırmaladı sonra kendiliğinden çıktı" dedi. - ERZURUM

Son Dakika

Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü

Son Dakika: 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak 8. ve 12. sınıflara koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıflar da katılacak

Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı

İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti

Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap

Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek

İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur

Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada

Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini daha iyi alabilmek için kollarını dakikalarca havada tuttu

"Valiyim" diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: "Yine çıksam yine yaparım"

Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor

Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı

Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü