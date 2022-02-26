Oltu Çayı'nda akan köpük ve gelen kötü koku çevredekileri rahatsız ediyor - Son Dakika

Oltu Çayı'nda akan köpük ve gelen kötü koku çevredekileri rahatsız ediyor

ERZURUM - Oltu çayı yine köpük akmaya başladı.

Erzurum'daki Oltu Çayı'nda akan köpük ve gelen kötü koku çevredekileri rahatsız ediyor. Yöre halkı, belirlenemeyen koku ve köpüğün nedeninin araştırılmasını istiyor.

belirli aralılarla Oltu çayından köpük akması ve kötü koku insanları tedirgin ederken yetkililer hiçbir şekilde araştırma yapmıyor. Bazı vatandaşlara göre kimyasal atık atılıyor bazılarına göre ahırların pisliğini Oltu çayına boşaltmalarından dolayı köpürdüğü ileri sürüldü.

Oltulu Seyfettin Bulut, "Burası Oltu'nun merkezi burada suda balık görüyorduk şimdi pis suda göremiyoruz bu konuda bir şeyler yapmak lazım. Köpük pis koku geliyor halkımız hep şikayetçi yazık günahtır" dedi.

Oltulu İsmail Pala, "Belirli aralıklarla Oltu çayında köpük ve pis koku oluşuyor ve kimse araştırmıyor neden olduğunu bizde bilmiyoruz bunun incelenmesini talep ediyoruz" dedi.

Oltu esnaflarından Murat Soylu ise "İşyerim Oltu çayı kenarında bu köpürme sık sık olmaya başladı son iki üç yıldır var köpürdüğü zaman koku karşımıza çıkıyor halk olarak bundan rahatsız oluyoruz buna sebep olan kimse bir an önce bulunup cezalandırılmalı" dedi.