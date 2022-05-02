Oltu Çayı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları bayramda da devam ediyor - Son Dakika
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Oltu Çayı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları bayramda da devam ediyor

02.05.2022 15:55
Oltu Çayı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları bayramda da devam ediyor

Erzurum'un Olur ilçesinde beş gün önce meydana gelen trafik kazasında Oltu Çayı'na düşen otomobilde kaybolan şahsın aranmasına bayram gününde de devam edildi.

Erzurum'un Olur ilçesinde beş gün önce meydana gelen trafik kazasında Oltu Çayı'na düşen otomobilde kaybolan şahsın aranmasına bayram gününde de devam edildi.

Otomobili ile Oltu Çayı'na düşerek suya kapılan üç kişilik aileden anne Sevinç Bulut ve Ormanağzı köyünde ebe olarak görev yapan dört aylık hamile kızı Büşra Bulut Tosun'un cesedi bulunup toprağa verilirken, baba Fevzi Bulut'u arama çalışmalarına bayramın ilk gününde devam edildi. Nehirdeki arama çalışmalarına katılan JAK, SAK, AFAD ve UMKE ekipleri, bayramlaştıktan sonra gölet ve çayda arama çalışmalarına devam etti.

Kazada eşi Büşra Bulut Tosun'u kaybeden Yunus Tosun da çalışmaları yakından takip ediyor. Damat Tosun, "Kayınpederimin cesedinin bulunmasını umutla bekliyoruz. Cesedine ulaşabilsek sevineceğiz. İnşallah ulaşırız" diye konuştu.

Bu arada bayram günü ekipler nehir boyunca tarama yaparken, HES barajı kapakları kapatılarak su seviyesi düşürülen nehirde araç ve babanın cesedine ulaşılmaya çalışılıyor. - ERZURUM

Oltu Çayı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları bayramda da devam ediyor
Oltu Çayı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları bayramda da devam ediyor
Oltu Çayı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları bayramda da devam ediyor
Oltu Çayı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları bayramda da devam ediyor
Oltu Çayı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları bayramda da devam ediyor

YORUMLAR
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Erzurum, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oltu Çayı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları bayramda da devam ediyor - Son Dakika


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