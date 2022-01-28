Üye Girişi
Oltu Çayı'nda yiyecek arayan su samuru ailesi görüntülendi - Son Dakika

Oltu Çayı'nda yiyecek arayan su samuru ailesi görüntülendi

28.01.2022 16:27
Oltu Çayı'nda yiyecek arayan su samuru ailesi görüntülendi

ERZURUM'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı'nda su samuru ailesi, yiyecek ararken görüntülendi.

ERZURUM'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı'nda su samuru ailesi, yiyecek ararken görüntülendi. Su samurlarını ilk kez gördüğünü söyleyenler, şaşırdığını belirtti. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Albayrak ise "Oltu Çayı'ndaki kuraklık, su samurlarını Çoruh Nehri'ne yönlendirmiş olabilir ya da az sayıda kalan su samuru ailesinin burada gizlenmiş olabileceğine de işaret eder. Bu kış yağan yoğun karla suya kavuşan Oltu Çayı'na su samurlarının dönüşü başlamış olabilir" dedi.

Oltu'nun Aslanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nden geçen Oltu Çayı'nda kurulan köprünün altında anne ve 3 yavru su samuru görüldü. Su içinde yiyecek arayan su samuru ailesinin, zaman zaman geri çekilmesiyle ürktüğü sanıldı. Oltu Çayı'nda aşağı yukarı giderek yiyecek arayan anne su samurunun çıkardığı sesler ise çevredekilerin ilgisini çekti.

İlk defa Oltu Çayı'nda su samuru görenler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve video çekmeye çalıştı. Nesli tükenmekte olan su samurlarını ilk defa gördüğünü belirten Oğuzhan Önal, heyecanlandığını söylerken Barış Bektaş ise "İlk defa su samuru gördük. Bu hayvanları korumamız lazım" diye konuştu. 'OLTU ÇAYI'NIN TEMİZ TABİAT PARÇASI OLDUĞUNU GÖSTERİR'Su samurunun görüldüğü yerlerin temiz habitata sahip olduğunu belirten Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Albayrak, "Oltu Çayı, el değmemiş yerlerden; suları ve besini azalmamışsa hala orada su samurları korunuyor demektir. Bu anlamda Oltu Çayı'nda avcılık faaliyetleri bakımından da korunması gerekir. Su samuru şemsiye bir türdür. O türü korumakla biyolojik çeşitliliği koruruz, suyun varlığını koruruz. Böylece içinde yaşayan omurgasız hayvanların ve diğer canlıları da korumuş oluruz. Aynı zamanda karada yaşayan bazı kemirici hayvanlar ile kuşların da su ihtiyaçları karşılanmış ve su samurunun besin kaynakları yok olmamış olur. Su samuru aynı zamanda gösterge bir türdür. Bize bulunduğu yerden hala hayatın devam ettiğine işaret eder. Oltu Çayı'nın temiz tabiat parçası olduğunu gösterir. Ekosistemin bozulmadığına da işaret eder. Su samuru mükemmel yüzücüdür. Besin olarak başta alabalık olmak üzere diğer balık türlerini tercih eder" dedi.

Prof. Dr. Albayrak, kuraklık nedeniyle su samurlarında yer değişikliğinin her zaman gözlenebilir olduğunu da belirterek, "Bu yıl Oltu Çayı'ndaki kuraklık, suyun hemen hemen yok olması, su samurlarını Çoruh Nehrine yönlendirmiş olabilir ya da az sayıda kalan su samuru ailesinin burada gizlenmiş olabileceğine de işaret eder. Bu kış yağan yoğun karla suya kavuşan Oltu Çayı'na su samurlarının dönüşü başlamış olabilir" diye konuştu.


Oltu Çayı'nda yiyecek arayan su samuru ailesi görüntülendi
Oltu Çayı'nda yiyecek arayan su samuru ailesi görüntülendi
Oltu Çayı'nda yiyecek arayan su samuru ailesi görüntülendi
Oltu Çayı'nda yiyecek arayan su samuru ailesi görüntülendi
YORUMLAR
500

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Atatürk Caddesi, Oltu, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oltu Çayı'nda yiyecek arayan su samuru ailesi görüntülendi - Son Dakika


ABD'de yaşayan adam çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor ABD'de yaşayan adam çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor         
16:29
Beyaz Saray'ın yeni üyesi bir kedi! İşte Willow'un ilk fotoğrafları Beyaz Saray'ın yeni üyesi bir kedi! İşte Willow'un ilk fotoğrafları         
16:26
Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı         
16:21
Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10,09 artmasını bekliyor Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10,09 artmasını bekliyor         
16:06
Kangal köpeklerinin bir başka meziyeti! Eksi 40 derecede bile yaşayabiliyorlar Kangal köpeklerinin bir başka meziyeti! Eksi 40 derecede bile yaşayabiliyorlar         
15:43
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!         
14:35
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Kar, çayda kalite ve verimi artıracak Kar, çayda kalite ve verimi artıracak         
12:25
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04

Son Dakika Haberleri
16:28 ABD'de yaşayan adam çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor
16:26 Kurtlar Vadisi'nin yerini alacağı söylenen Yalnız Kurt bugün başlıyor
16:25 Beyaz Saray'ın yeni üyesi bir kedi! İşte Willow'un ilk fotoğrafları
16:21 Yatak odasında karısını basan adam, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı
16:20 Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii'nin açılışını yaptı
16:09 11 yıldır beklenen gün geldi! Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün neler olacak?
15:43 İşte eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timi!
15:39 Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor
15:37 Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 16:42:14. #1.13#
SON DAKİKA: Oltu Çayı'nda yiyecek arayan su samuru ailesi görüntülendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement