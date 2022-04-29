Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı

29.04.2022 08:43

Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı Erzurum'un Olur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çayda kaybolan çifti arama çalışmalarına sabah saatleri ile yeniden başlandı.

Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çayda kaybolan çifti arama çalışmalarına sabah saatleri ile yeniden başlandı.

Dün meydana gelen trafik kazasında Oltu istikametinden Artvin istikametine giden Özkan Ölmez'e ait 39 TD 124 plakalı otomobil ile Ormanağzı köyünden Olur istikametine giden 55 AFC 706 plakalı otomobil Olur Yeşilbağlar mahallesinde kafa kafaya çarpışmış ve iki araçta Oltu çayına uçmuştu.

Kaza sonrası coşkun akan Oltu çayından Özkan Ölmez ve Eşi Müberra Ölmez kendi imkanları ile yaralı olarak dışarıya çıkarken 55 AFC 706 plakalı otomobil içerisinde bulunan Ormanağzı köyünde ebe olarak görev yapan dört aylık hamile Büşra Tosun'un cesedine ulaşıldı. Çayda kaybolan Fevzi Bulut ve eşi Sevinç Bulut'un aranmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı
Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı
Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı
Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı

YORUMLAR
500
Kaza sonrası çaya düşen otomobildeki çift aranıyor Kaza sonrası çaya düşen otomobildeki çift aranıyor 7 yaşındaki Berat Vali'yi sosyal medyadan evlerine çaya davet etti 7 yaşındaki Berat Vali'yi sosyal medyadan evlerine çaya davet etti

Otomobil, Erzurum, Olur, Oltu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı - Son Dakika


Son Dakika
08:32 29 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:22 29 Nisan'da güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:15 ABD, Suriye'de YPG/PKK saflarına 3 bin 500 kişi daha katmayı planlıyor
08:14 Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinden Serenay Sarıkaya hamlesi: Harika parça
08:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret için gitti, Umre yaptı
07:58 29 Nisan'da hava nasıl olacak?
00:50 Konferans Ligi yarı finalinde gecenin sonuçları!
00:49 Şanlıurfa'da 200 kişilik grubun tekbir getirdiği video sonrası Valilik'ten açıklama geldi
00:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da Prens Selman ile görüştü
00:30 Leipzig, sahasında Rangers'ı 1-0 mağlup etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 08:54:08. #1.12#
SON DAKİKA: Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement