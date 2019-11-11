Oltu'da 11 bin 111 fidan toprakla buluşturuldu

Türkiye genelinde başlatılan fidan dikim etkinliğine Oltu'dan da destek geldi.



Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikle birlikte 11 bin 111 fidan toprakla buluşturuldu. Oluşturulan ormana ise Barış Pınarı Hatıra Ormanı ismi verildi.



Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü, "Kampüsümüzde 11 bin 111 ağacı dikmiş bulunuyoruz. Öğrencilerimize verdikleri desteklerden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Oluşturulan bu ormanı, Barış Pınarı Harekatı'na ithafen Barış Pınarı Ormanı olarak isimlendirilmesini istiyoruz. Katkılarından dolayı herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.



Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Cavit Yeşilyurt ise, "Bünyemizde bulunan Ormancılık bölümü öğrencileri başta olmak üzere diğer öğrencilerimizle birlikte Barış Pınarı Hatıra Ormanı'nı oluşturuyoruz. Artık Oltu'da sadece dikili bir ağacımız değil ormanımız var. Öğrencilerimiz belki yıllar sonra gelecek burada ağaçlarını izleyecekler" şeklinde konuştu. - ERZURUM