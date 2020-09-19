Oltu'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Oltu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kaymakam Şenol Turan, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Ekrem Önder Uyar, Belediye Başkan Vekili Temel Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
İlçe protokolü, daha sonra gazileri evlerinde ziyaret ederek çiçek takdim etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:25 - Kaynak: AA
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