Oltu'da 300 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesinde 300 çiftçiye, yüzde 75'i hibe olan buğday tohumu dağıtıldı.



Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü deposu önünde 300 çiftçiye, 2 bin 800 rakıma kadar ki yükseklikte yer alan arazilerde ekilebilecek nitelikteki 56 ton buğday tohumu dağıtıldı.



Çiftçilere dağıtılan tohumların yüzde 75'lik bedelinin hibe olduğu belirtildi.

Tohumlardan alan Başbağlar Mahallesi Muhtarı Muhammet Mutlu, tohumlarını teslim alır almaz evinin önündeki tarlasına ektiğini anlattı.

Mutlu, "Bize bu imkanı sunan devletimize çok teşekkür ederim. İnşallah bu sezon verimli geçer." dedi.