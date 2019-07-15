Son Dakika Haberleri: Oltu'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
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Oltu'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

6 saat önce

VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİErzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden birçok vatandaş geceyi sokakta ya da araçlarında geçirdi.

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VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden birçok vatandaş geceyi sokakta ya da araçlarında geçirdi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, depremin etkisi bugün yapılacak incelemeler sonucu tespit edilecek.

Haber: Murat AYDIN/ OLTU(Erzurum),


Erzurum, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 04:59 Kaynak: DHA
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