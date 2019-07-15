Oltu'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
2 saat önce
VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden birçok vatandaş geceyi sokakta ya da araçlarında geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:54 Kaynak: DHA
VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ
Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden birçok vatandaş geceyi sokakta ya da araçlarında geçirdi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, depremin etkisi bugün yapılacak incelemeler sonucu tespit edilecek.
Haber: Murat AYDIN/ OLTU(Erzurum),
Erzurum'da art arda iki deprem! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi Sınırda büyük yoğunluk! Gurbetçiler akın akın geliyor Kız arkadaşıyla tartışan şahsa "Osmanlı" tokadı Erdoğan'dan milletvekillerine "yeni parti" talimatı: Konuşmayın