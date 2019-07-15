Son Dakika Haberleri: Oltu'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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Oltu'da 4.4 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Oltu'da 4.4 büyüklüğünde deprem -Erzurum'da korkutan deprem -4.4'lük deprem Oltu'da vatandaşları sokağa döktü -Deprem Oltu'yu gece vurduERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Oltu'da 4.4 büyüklüğünde deprem
- Erzurum'da korkutan deprem
-4.4'lük deprem Oltu'da vatandaşları sokağa döktü
-Deprem Oltu'yu gece vurdu
ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sokaklara döküldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığın'dan ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden açıklanan bilgiye göre, saat 03.15'de merkez üssü Oltu - Başaklı mahallesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yaklaşık 5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Artçı deprem yaşandı
Merkez üssü Başaklı Mahallesi olan depremin ardından artçı sarsıntılar da devam ediyor. 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 2 artçı sarsıntının yaşandığı kaydedildi.
Deprem Oltu, Narman, Tortum, Şenkaya, Erzurum Merkez ve çevre mahallelerde hissedildi. Oltu'da yaşayan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.
Oltu'da sarsıntıyı hisseden vatandaşlar panik içinde evlerinden çıktı. Tekrar deprem olma ihtimalinden korkan vatandaşlar bir süre sokakta bekledi. Depremi hisseden bir vatandaş, "Bir anda sarsıntı oldu. Herkes dışarıya kaçmaya başladı. Ben de deprem olduğunu anladım. Panikledi insanlar. Depremi hissedenler dışarı kaçtı" dedi. Deprem merkez üssü Oltu'ya 25 km uzaklıktaki Başaklı Mahallesinde meydana gelirken Oltu'da
Depremi hisseden vatandaşlar korku içinde geceyi dışarıda geçirdiler .
Oltu'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Erzurum, Oltu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:59 Kaynak: İHA
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