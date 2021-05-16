Oltu'da 45 dakikalık çift gökkuşağı resitali - Son Dakika

Oltu'da 45 dakikalık çift gökkuşağı resitali

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde yağan yağmur ardından çıkan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Oltu Ayvalı Barajı göleti üzerine bir yay gibi oluşan gökkuşağı 45 dakika havada görsel şölen oluşturdu. Akşam saat 18.30'da başlayan gökkuşağı şöleni 19.15'de sona erdi.

Doktor İbrahim Hakkı Ekinci, "Daha önce çok gökkuşağı gördüm fakat ikili gökkuşağına ilk defa rastlıyorum. Nadir anlardan birisini yaşıyorum şu an" dedi.