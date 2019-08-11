Son Dakika Haberleri: Oltu'da acemi Kasaplar Kurbanlık yerine kendilerini kestiler
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Oltu'da acemi Kasaplar Kurbanlık yerine kendilerini kestiler

1 saat önce

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde kurbanlık kesen çok sayıda acemi kasap kendilerini yaraladılar.

Oltu'da acemi Kasaplar Kurbanlık yerine kendilerini kestiler, System.String[]
Erzurum'un Oltu İlçesi'nde kurbanlık kesen çok sayıda acemi kasap kendilerini yaraladılar.

Bayram Namazının ardından kurban kesme telaşına düşen Oltulular büyükbaş kurbanlıkları yatırmakta hayli zorlandılar. Kurban kesimi başladığı andan itibaren acemi kasaplar Oltu Devlet Hastanesi Acil polikliniğe gelmeye başladılar.

Elini kesen acemi Kasap Metin Kaya acemi kasaplara nasihat ederek "Acemi iseniz kurbana yaklaşmayın" dedi.

Öte yandan 15 yaşındaki Mehmet Emin Onat sabah babasıyla birlikte kurban kesmek için evlerinden çıkarken ayakkabısına giren akrep ayağından ısırdı. Oltu Devlet Hastanesi Acil polikliniğe getirilen Onat tedavi altına alındı. Genç Onat'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ERZURUM
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:46 Kaynak: İHA
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