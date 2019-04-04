Oltu'da Bahar Temizliği
1 saat önce
31 Mart yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisinden aday olan ve büyük bir oy farkıyla Belediye Başkanlığını kazanan Nejmettin Taşçı, mazbatayı almadan Oltu'da varlığını hissettirdi.
31 Mart yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisinden aday olan ve büyük bir oy farkıyla Belediye Başkanlığını kazanan Nejmettin Taşçı, mazbatayı almadan Oltu
'da varlığını hissettirdi.
Belediye işçileri caddelerde bahar temizliği yaparken, yollarda oluşan çukurlar dolduruluyor.
Vatandaşlar, çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, "İnşallah Oltumuza güzel hizmetler gelecektir" dediler. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:53 Kaynak: İHA
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