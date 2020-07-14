Oltu'da binlerce dönüm arazi sular altında kaldı - Son Dakika

Oltu'da binlerce dönüm arazi sular altında kaldı

Oltu'da binlerce dönüm arazi sular altında kaldı ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde binlerce dönüm arazi sular altında kaldı.

Oltu'da binlerce dönüm arazi sular altında kaldı
ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde binlerce dönüm arazi sular altında kaldı.
Oltu'nun Ayvalı Mahallesi'nde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele yol açtı. Sel suları binlerce dönüm ekili arazide zarara neden oldu. Yağış nedeniyle dağlardan sürüklenen kayalar mahalleye düştü. Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelere selin tahrip ettiği yollarda temizliğe başladı.
Bahardan beri ekip büyüttüğü tarlasının sular altında kaldığını belirten Ömer Aslan, bütün emeğinin boşa gittiğini söyledi. Resul Çelik, "Devasa kayalar buradan aşağı yuvarlanarak gitti. Evlere yönelse evlerimizi dümdüz ederdi" dedi.
Oltu Ayvalı Mahallesi Muhtarı Musa Demir, mahallemizin durumu çok kötü. Bir kaç ev yıkıldı ama  çok şükür can kaybı yaşanmadı. Maddi hasarımız çok büyük binlerce dönüm arazimiz su altında, yollarımız tahrip oldu. İnsanların bu güne kadar yaptıkları emekler bir saat içinde yok oldu" diye konuştu.
Mahallenin yanından geçen derelerin ıslah edilmesi için DSİ Bölge Müdürlüğü'yle görüştüğünü ancak sonuç alamadığını belirten Demir, "Köyümüzün durumu ortada. Bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. Köyümüz etrafı dik araziler olduğu için yağan hafif bir yağmurda sel oluşuyor. Bir an önce vatandaşların zararlarının tespitini yapıp yan derelerin bir an önce ıslahının yapılması gerekiyor" dedi.
Kamyoneti sel sularına kapılarak sürüklenen Ekrem Yücel ise şunları söyledi:
"Çocuklarla bahçedeydim bahçeden geldik. Selden çocukları zor kurtardım, eve gönderdim. Arabayı taşın dibine zorla park edip çıktım. Sel de böyle yaptı."

Ayvalı mahallesi, Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 03:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oltu'da binlerce dönüm arazi sular altında kaldı - Son Dakika
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