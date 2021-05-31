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Oltu'da 'Bir Kitap Bir Umut' kitap bağış kampanyası başladı - Son Dakika

Oltu'da 'Bir Kitap Bir Umut' kitap bağış kampanyası başladı

31.05.2021 14:07
Oltu'da 'Bir Kitap Bir Umut' kitap bağış kampanyası başladı, System.String[]

Hükümlü ve tutuklulara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacı ile Oltu Adliye binası girişinde kitap bağışı için stant kuruldu.

Hükümlü ve tutuklulara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacı ile Oltu Adliye binası girişinde kitap bağışı için stant kuruldu. Oltuluların kitap bağışı kampanyasına destekleri bekleniyor.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart 2021 tarihinde imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla tüm yurt genelinde 31.05.2021 ile 16.06.2021 tarihleri arasında Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda hükümlü ve tutuklulara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması, eğitim öğretim çalışmalarına yoğun şekilde katılımlarının sağlanması, kurum kütüphanesinde ki mevcut kitap sayısının çoğaltılması, çeşitlendirilmesi, boş zamanlarını değerlendirmeleri ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumu tarafından Oltu Adliye Binasında, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, Oltu Ağır Ceza Başkanı Faruk Demirtaş, Ceza evinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tevfik Arslan, Cumhuriyet Savcıları, Hakimler, Oltu ilçe protokol üyeleri, Cezaevi personeli ve adliye personelinin katılımıyla kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya açılış konuşmasında, "Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması, yeniden suç işlemelerini önlemek ve sorumluluk sahip bireyler olarak hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla eğitim öğretim çalışmalarına önem verilmekte olup salıverilmeleri öncesinde belirli eğitim ve iyileştirme programlarına katılmaları önem arz etmektedir. Ceza İnfaz Kurumlarında yapılan tüm eğitim ve iyileştirme çalışmaları hükümlü/tutukluların salıverilmelerinden sonraki hayata hazırlanmaları için yapılmaktadır. Hükümlü ve tutuklulara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması, eğitim öğretim çalışmalarına yoğun şekilde katılımlarının sağlanması, zihinsel, sosyal, kültürel gelişimlerine katkı sağlaması, kurum kütüphanesinde ki mevcut kitap sayısının çoğaltılması, çeşitlendirilmesi, boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen Oltu halkının katılmasını bekliyoruz. Kitap bağışı için ilçemiz adliyesi girişinde kurulan standımıza tüm halkımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Oltu'da 'Bir Kitap Bir Umut' kitap bağış kampanyası başladı
Oltu'da 'Bir Kitap Bir Umut' kitap bağış kampanyası başladı

Cumhuriyet, Kitap, İnfaz, Oltu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Oltu'da 'Bir Kitap Bir Umut' kitap bağış kampanyası başladı - Son Dakika


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