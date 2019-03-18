Son Dakika Haberleri: Oltu'da Çanakkale Şehitleri Anıldı

Oltu'da Çanakkale Şehitleri Anıldı

1 saat önce

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle Oltu'da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Oltu'da Çanakkale Şehitleri Anıldı, System.String[]
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle Oltu'da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Sabah saat 09.00'da Aslanpaşa Şehitliğindeki anıta çelenk konulmasıyla başlayan program, saygı duruşu saygı atışı ve İstiklal Marşı ile devam etti. Anıta Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Oltu Belediyesi çelenkleri konuldu.

İlçe Kaymakamı Şenol Turan, Garnizon komutanı Piyade Yarbay Erdal Şahin, ve Oltu Belediye Başkan vekili Ahmet Zengin tarafından şehitlik defterinin imzalanmasının ardından Piyade Yüzbaşı Mahmut Fırat tarafından günün anlam ve öneminin belirtildiği bir konuşma yapıldı.

Daha sonra ilçe protokolü, şehit mezarlarını ziyaret ederek mezarlara karanfil bırakıp dualar ettiler. ilçe protokolü okulların hazırlamış olduğu programa katıldı. Ardından Garnizon komutanı Piyade Yarbay Erdal Şahin Garnizon komutanlığında Gazi ve Şehit yakınlarına protokol ile birlikte öğle yemeği verdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:03 Kaynak: İHA

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