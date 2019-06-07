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Oltu'da 'Çaşır' sezonu geç başladı

1 saat önce

Oltu'da 'Çaşır' sezonu geç başladıERZURUM - Erzurum'un Oltu ve Olur ilçelerinin yüksek kesimlerinde olan çaşır havaların mevsim normallerinin altında olması nedeni ile 15 gün gecikmeli olarak toplanmaya başlandı.

Oltu'da 'Çaşır' sezonu geç başladı
ERZURUM - Erzurum'un Oltu ve Olur ilçelerinin yüksek kesimlerinde olan çaşır havaların mevsim normallerinin altında olması nedeni ile 15 gün gecikmeli olarak toplanmaya başlandı.
Olur ilçesine bağlı Aşağı Karacasu mahallesi Sereklik Yaylasında çaşır toplayan Oltulu vatandaşlar, iyi bir çaşır sezonu olmadığını belirttiler.
15 Mayıs'tan itibaren toplanmaya başlayan çaşır bu sene on beş gün geç toplanıyor. Oltulu vatandaşları sofralarının gözdesi çaşırın bu sene biraz daha az olduğu belirtiyorlar.
Oltu'da sofraların olmasa olmazı olan Çaşır, halk arasında birçok derde deva olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar, "Haşlanan Çaşır'ın ezmesi yumurtalı kavurması vitamini bol sindirim sistemine çok faydalıdır. Haşlanarak elde edilen çaşır suyu ise boğaz ağrılarına, mide bozukluklarına iyi gelir, nezleye karşı bağışıklık kazandırdığı biliniyor,
Yusuf Korkmaz, "Çaşır toplamaya geldik. Her sene Mayıs ayının ilk haftasından topladığımız çaşırlar bu sene havalar soğuk gitmesi nedeni ile geç toplamaya başladık. Yağmurların yağmaması yüzünden toplamakta zorlanıyoruz" dedi. Osman Kaya ise "Biz Sereklik mevkisine çaşır toplamaya geldik. Her yıl Mayıs ayında topladığımız çaşır bu sene Haziran ayına kaldı" diye konuştu.
Oltu'da 'Çaşır' sezonu geç başladı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:28 Kaynak: İHA
Erzurum, Oltu, Yerel
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