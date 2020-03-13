Oltu'da çiftçilere ceviz fidanı desteği - Son Dakika

Oltu ilçesinde Erzurum İli Ceviz Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında çiftçilere 10 bin ceviz fidanı dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, fernor cinsi ceviz fidanları 170 çiftçiye teslim edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Temel Aslan, projenin gelecek adına önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bahçe yapmak isteyen tüm çiftçilerimizin arazilerini gezdik ve yerinde inceleme yaptık. Devletimizin imkanlarıyla çiftçilerimize aşılı 10 bin adet fidan dağıttık. Projemiz devam ediyor. Ceviz bahçesi oluşturmak isteyen çiftçilerimizi kurumumuza davet ediyoruz. Fidanlarımız yüzde yüz hibedir. Erzurum Valisi Okay Memiş ve İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Fidanlarını alan çiftçiler de projede emeği geçenlere teşekkür etti.