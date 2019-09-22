Son Dakika Haberleri: Oltu'da çilek hasadı devam ediyor
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Oltu'da çilek hasadı devam ediyor

8 dakika önce

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan çilek bahçesinde organik çileklerin hasadı devam ediyor.

Oltu'da çilek hasadı devam ediyor, System.String[]

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan çilek bahçesinde organik çileklerin hasadı devam ediyor.


Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2018 yılında proje dahilinde Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi'nde yaşayan Nuh Bektaş'a ait arazide çilek bahçesi yapıldı. Eylül ayında bile organik çilek hasadı devam ediyor.


Bahçe sahibi Nuh Bektaş, "Ürettiğimiz çilekler tamamen organik olmaktadır. Eylül ayına rağmen halen daha çilekleri topluyoruz. Çileklerimde ne gübre ne ilaç hiç bir şey kullanmıyorum. Eğer istenirse diğer meyve sebzelerde yetişir" dedi. - ERZURUM

Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:44 Kaynak: İHA
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