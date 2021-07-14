Oltu'da dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi - Son Dakika

Oltu'da dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Mahallelerde etkili olan dolu yağışı ekili ve dikili alanlara zarar verdi.

Oltu'nun Sivri Deresinde bulunan Kotik, Başbağlar köylerine Uzundere ilçesine bağlı yayla köyünde yağan dolu ekili ve dikili alanlara zarar verdi. Vatandaşlar, "Mevsim kurak gidiyordu zar zor ürün kaldırmaya çalışıyorduk. Bu gün yağan dolu bütün emeklerimizi boşa çıkardı. Sonumuz hayırlı olsun" dediler.