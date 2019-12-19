Oltu'da 'e-fatura Uygulamasına Geçiş" konulu toplantı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oltu'da 'e-fatura Uygulamasına Geçiş' konulu toplantı düzenlendi - Son Dakika

Oltu'da 'e-fatura Uygulamasına Geçiş" konulu toplantı düzenlendi

6 saat önce

Oltu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen elektronik belge ve defter uygulamalarındaki yenilikler Oltulu esnafa anlatıldı.

Oltu'da 'e-fatura Uygulamasına Geçiş

Oltu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen elektronik belge ve defter uygulamalarındaki yenilikler Oltulu esnafa anlatıldı.


Oltu Kaymakamlığı Toplum Merkezi salonunda yapılan bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını Oltu Ticaret ve Sanayi Odası sekreteri Güngör Durgun yaparak esnafların anlatılacak olan bilgileri iyice dinlemelerini istedi.


Sekreter Durgun, "Malumunuz olduğu üzere çok hızlı değişim gösteren bir dijital çağda yaşıyoruz ve bunun gereği olarak da kendimizi işimizi hatta hayatımızın her alanını dijital çağın gereklerine bir şekilde adapte etmek ve bu yeniliklere uygulamalara ayak uydurmak zorundayız. Devletimizde bu hızlı dönüşümün gereği olarak dijital dönüşümün Ülkemizin her alanında hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmakta ve yapılan bu çalışmaları peyder pey hayata geçirilmekte" dedi.


Daha sonra Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Müdürü Sevda Cemgil Tacir, esnafın uygulama alanında olan elektronik belge ve defter uygulamalarındaki yenilikler hakkında sinevizyon eşliğinde bilgiler aktardı.


Yaklaşık 70 civarındaki esnafa bilgi veren Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Müdürü Sevda Cemgil, toplantıya katılan esnaflarında sorularını cevaplandırdı. Oltulu esnaflar toplantının çok faydalı olduğunu belirterek bu tür toplantıların ara ara yapılmasının iyi olacağını, bilgi sahibi olacaklarını dile getirdiler.


Toplantıya, Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca, Oltu'da ki Mali Müşavir Muhasebeciler ve esnaflar katıldı. - ERZURUM

Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:47 Kaynak: İHA
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