Oltu'da 'entegre et ve cağ kebabı üretim tesisi' kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oltu'da 'entegre et ve cağ kebabı üretim tesisi' kurulacak - Son Dakika

Oltu'da 'entegre et ve cağ kebabı üretim tesisi' kurulacak

6 saat önce

ERZURUM'un Oltu ilçesinde 10 dönüm arsa üzerine 2 bin metrekare kapalı alanda kurulması planlanan 'Entegre Et ve Cağ Kebabı Üretim Tesisi' projesinde imzalar atıldı.

Oltu'da 'entegre et ve cağ kebabı üretim tesisi' kurulacak, System.String[]

ERZURUM'un Oltu ilçesinde 10 dönüm arsa üzerine 2 bin metrekare kapalı alanda kurulması planlanan 'Entegre Et ve Cağ Kebabı Üretim Tesisi' projesinde imzalar atıldı. 5 ton kapasiteli tesiste 2009 yılında coğrafi işaret belgesi alan cağ kebabı için hem et üretimi yapılacak, hem de küçükbaş hayvancılık desteklenecek.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir tarafından hazırlanan 'Entegre Et ve Cağ Kebabı Üretim Tesisi Kurulması Projesi', Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından kabul edildi. TKDK Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü ile MÜSİAD Başkanı Fuat Demir tarafından atılan imzalar sonrası projeyle ilgili çalışmalara başlandı. MÜSİAD Başkanı Fuat Demir, "Erzurum'a ve Doğu Anadolu bölgesine ciddi manada katkı sağlayacak olan projemiz birçok insanımıza AŞ ve iş kapısı olacaktır. Entegre Et ve Cağ Kebabı Üretim Tesisi Kurulması Projesi TKDK tarafından desteklenen projemiz olup karşılıklı imza altına aldık. Nasip olursa ülkemizi koronavirüs belasından kurtardığımız an hemen inşaat aşamasına geçeceğiz" dedi.

CAĞ KEBABI ETİ, PAKETLENMİŞ SAKATAT ÜRÜNLERİ

Oltu'da kurulacak tesisle coğrafi işarete sahip cağ kebabı et ihtiyacı da karşılanmış olacak. Proje ile ulusal pazarda cağ kebabı ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. 10 dönüm arsa üzerine 2 bin metrekare kapalı alanda günlük 5 ton kapasiteli 250 küçükbaş hayvan kesimi ile cağ kebabı lokantalarına hazır şişler halinde ve zincir marketlere pişirilmiş cağ kebabı ve paketlenmiş sakatat ürünleri sunabilecek. Proje kapsamında yaklaşık 9 milyon liralık yatırım yapılacak ve 15 milyon lira işletme sermayesi ile proje hayata geçirilecek. Oltu'da hayata geçirilecek proje ile başta cağ kebabı ihtiyacını karşılamanın yanında tarım, hayvancılık ve turizm faaliyetlerinin desteklenmesi ile havza ölçeğinde kalkınma hareketinin başlatılması, göçün önlenmesi ve geriye göçün teşvik edilmesi hedefleniyor.


Fuat Demir, Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:44 Kaynak: DHA

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