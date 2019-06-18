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Oltu'da Erasmus proje toplantısı

1 saat önce

Oltu Halk Eğitim Müdürlüğü Uluslararası projelere imza atmaya devam ediyor.

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Oltu Halk Eğitim Müdürlüğü Uluslararası projelere imza atmaya devam ediyor.

İspanya'dan INERCİE DIGITAL SL. koordinatörlüğünde, Türkiye'den Oltu Halk Eğitim Merkezi, İtalya'dan Consorzio Lavoro e Ambiente ve Sinergia Societa Cooperative Sociale, Polonya'dan Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi, Romanya'dan Casa Corpului Didactic Teleorman ile İspanya'dan IES jacaranda ortaklığında yürütülmekte olan "Strategiesfor DigitizingAdult Educatıon" adlı projenin altıncı ve son hareketliliği Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü organizasyonu Oltu'da gerçekleştirildi.

Toplantı hakkında bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver, "Yetişkin eğitim merkezlerinin kendi ulusal planlarını yerine getirmelerine yardımcı olmakla birlikte bu merkezlerde çalışanların, uzmanların rehberliğinde BİT becerilerinin geliştirilmesi, dijitalleştirilmeleri ve bir sayısallaştırma sürecine başlamalarına katkı sağlamak amacıyla tasarlanan "Strategiesfor Digitizing Adult Educatıon" adlı projenin 6. uluslararası toplantısı ilçemizde gerçekleştirildi. Toplantıya İspanya'dan 4, İtalya'dan 3, Romanya ve Polonya'dan 2'şer olmak üzere 11 kişi katıldı. İki yıl devam eden faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, final raporu öncesi bitirilmesi gereken faaliyetler ve hazırlanacak dokümanlar hakkında proje koordinatörü tarafından katılımcılara bilgi verildi. Toplantı sonunda katılımcılara katılım belgeleri verildi" diye konuştu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver rehberliğinde Oltu'nun tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden misafirler, Oltu Taşı İş Merkezi'ni ziyaret edip hediyelik Oltu taşı teşbih ve kolye aldılar. Kendilerine ikram edilen Oltu Cağ Kebabını ve ilçeyle ilgili olumlu düşüncelerine belirten misafirler, halk eğitim merkezi ile birlikte yeni projeler hazırlayıp Oltu'ya tekrar gelmek istediklerini ifade ettiler.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tanrıver, kurum olarak edindikleri proje yazma ve yürütme tecrübelerini daha da ileriye taşımak, kurumsal vizyonun geliştirilmesi ve ilçemizin sahip olduğu değerlerin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla gelecek yıllarda ulusal ve uluslararası yeni projeler yazmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak için azami gayret göstereceklerini söyledi.

Projenin Türkiye'deki ev sahibi kurum ortağı olan Oltu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver, organizasyona katılan misafirlerle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin ve Kaymakam Şenol Turan'ı makamında ziyaret etti.

Projeye, İspanya, İtalya, Romanya ve Polonya'dan katılan misafirler, Kaymakam Şenol Turan'a ilçemiz hakkındaki olumlu düşüncelerini ileterek, misafirperverliğinden ve gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirip kendilerine teşekkür ettiler.

Kaymakam Turan da proje heyetine, ziyaretten ve ilçemiz hakkındaki olumlu düşüncelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:12 Kaynak: İHA
Polonya, Halk Eğitimi Merkezi, Oltu, Güncel
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