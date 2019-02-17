Son Dakika Haberleri: Oltu'da Geleneksel Okçuluk ve Atıcılık Kursu

Oltu'da Geleneksel Okçuluk ve Atıcılık Kursu

1 saat önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce geleneksel okçuluk ve atıcılık kursu açıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce geleneksel okçuluk ve atıcılık kursu açıldı.

İlçe Spor Salonu'nda açılan ücretsiz kursa, yaklaşık 40 öğrenci katıldı. Toplam 64 saat sürecek kurs sonunda çocuklara, okçuluğun yanı sıra beden terbiyesi, adaptasyon ve motivasyonun güçlendirilmesi ile geleneksel Türk adet ve geleneklerinin öğretilmesi hedefleniyor.

Açılışta konuşan Oltu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş, kursun ücretsiz olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek adına müdürlüğümüz bünyesindeki diğer kursların yanı sıra bu kursu da açarak evlatlarımız için böyle bir faaliyet düzenlemekteyiz. Bizi yalnız bırakmayan bütün veli ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.

Usta öğretici Nuh Tufan Polat ise kursa yoğun ilgi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kendi memleketimde kendi çocuklarımıza ve evlatlarımıza geleneksel Türk okçuluğu ve Türk adetlerini öğretmek için bu kursu açtım. İlçe Müdürümüz Ömer Bektaş'ın ön ayak olması ve bizim de özverimizle bu kursu açmış bulunduk. Gerek okul yöneticilerimizin hassasiyeti gerekse Oltulu hemşehrilerimizin bu spor için istekleri bizleri daha da heyecanlandırdı."

Kursa katılan öğrencilerden Mehmet Akif Koç da okuldan eve geldiğinde ödevlerini yaptığını ve kursuna gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini anlattı.

Yaren Zengin ise kursta arkadaşlarıyla eğlendiklerini, atışlar yaptıklarını kaydederek, "Çok eğlenceli geçiyor. Burası çok güzel bir yer, herkese tavsiye ederim" ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:00 Kaynak: AA

Erzurum, Oltu, Güncel
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