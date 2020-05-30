Oltu'da gelincikler doğayı süsledi - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Dutlu köyünde gelincikler tarlaları süsledi.



Bölgede son günlerde etkili olan sağanak yağışı havanın ardından Oltu'ya bağlı köylerde doğada muhteşem güzellikler oluştu.



Oltu ilçesine bağlı Dutlu köyünde açan gelincikler doğayı adeta gelin gibi süsledi. Dutlu köyü sakinlerinden Recep Akbulut (55) eşi Muazzez Akbulut ile birlikte gelinciklerin içerisinde dolaşarak büyüleyici güzelliklerin keyfini çıkarıyorlar. Akbulut çifti, "Her mevsim bizim meralarımız böyle çiçekler açar sanki cennetten bir köşe gibi bizde geliriz bu güzelliklere bakarız mutlu oluruz" dedi.



Oltu Göle yolu üzerinde olan gelincikleri görenler durup resim çekilmeyi ihmal etmiyorlar. - ERZURUM