Oltu'da halk pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı - Son Dakika

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Oltu'da halk pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı
6 saat önce
Oltu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarının kapatıldığı bildirildi.
Oltu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarının kapatıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan anonsta, "İlçemizde çarşamba günleri kurulan halk pazarı, koronavirüs önlemleri kapsamında ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır." denildi.
Önceki gün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan kararla da cumartesi günleri kurulan hayvan pazarı ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:34 Kaynak: AA
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