Oltu'da havalar ısındı, koçların kırkımı başladı
ERZURUM'un Oltu ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kurbanlık olarak besiye alınan koçların yünlerinin kırkım dönemi başladı.
ERZURUM'un Oltu ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kurbanlık olarak besiye alınan koçların yünlerinin kırkım dönemi başladı.
Küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Oltu ilçesinde kurbanlık olarak satılacak koçlar yaylaya çıkarıldı. Yaylada besiye alınacak olan koçlar, sıcak havada rahatlamaları ve üzerlerindeki kene gibi zararlı böceklerden kurtumlaları için yünlerinin kırkılmasına başlanıldı. İlçeye bağlı Göllüce Mahallesi'ndeki Cilens Yaylası'nda koçlar birer birer yünlerinden temizlendi. Adeta yaz bakımları yapılan koçlar kenelere karşı da ilaçlandı. Oğlu Fatih ile birlikte besicilik yapan Dursun Gür, yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte koçların yünlerinin kırkıldığını söyledi. Hayvanların yünlerden kurtularak rahatladığını ifade eden Gür, ayrıca ilaçla kenelerden koruyarak kurbanlık için hazırladıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 09:34 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Oltu'da havalar ısındı, koçların kırkımı başladı - Son Dakika
Son Dakika Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti