Oltu'da kadına yönelik şiddet toplantısı - Son Dakika
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Oltu'da kadına yönelik şiddet toplantısı

6 saat önce

Oltu Kaymakamlığı toplantı salonunda kadına yönelik şiddet toplantısı yapıldı.

Oltu'da kadına yönelik şiddet toplantısı, System.String[]

Oltu Kaymakamlığı toplantı salonunda kadına yönelik şiddet toplantısı yapıldı.


Oltu Kaymakamlığı toplantı salonunda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Merkezi Planı" toplantısı kurum ve kuruluş müdürlerine sinevizyon eşliğinde anlatıldı.


Toplantının açılış Konuşmasını Oltu Kaymakamı Şenol Turan yaptı. Daha sonra Oltu Sosyal Hizmetler görevlisi Emine Avcı tarafından sunum yapıldı. Şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Emine Avcı, "Kadına şiddeti önleme ve izleme merkezine gelen iddianame doğrultusunda şiddet mağduru kadınların ikamet adreslerine giderek kadınlarla görüşme yapıp sorunu çözmeye çalışıyoruz" dedi.


Toplantıda şiddete maruz kalmış kadınların nerelere başvurulacağı anlatıldı.


Toplantıda ayrıca Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayındır, bir konuşma yaparak panele katılanlara şiddete maruz kalan kadınların kanuni hakları ve izleyecekleri yol hakkında bilgi verdi. - ERZURUM

Şenol Turan, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:16 Kaynak: İHA
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