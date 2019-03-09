Son Dakika Haberleri: Oltu'da Kadınlar Günü Etkinliği

Oltu'da Kadınlar Günü Etkinliği

42 dakika önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Oltu Kaymakamlığı koordinesinde Oltu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Oltu Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından yemek programı düzenlendi.

Oltu'da Kadınlar Günü Etkinliği, System.String[]
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Oltu Kaymakamlığı koordinesinde Oltu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Oltu Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından yemek programı düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen yemek programına; Kaymakam Şenol Turan'ın Eşi Nazlı Turan Hanımefendi, ihtiyaç sahibi kadınlar, engelli anneleri, şehit yakınları ve gazi eşleri katıldı.

Nazlı Turan yemek öncesi yaptığı konuşmada, "Kadınlar, güneş yüzlü annelerimizdir. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramanlardır onlar. Yüreklerinde taşıdıkları sınırsız sevgi, sabır ve fedakarlık duygusuyla hayatımızı anlamlandıran, dünyayı yaşanır kılan en kıymetli, en kutsal değerlerimizdir. Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen, doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımız, her zaman gözümüzün nuru, hayatımızın can damarıdır. Peygamberimizin "Cennet annelerin ayakları altındadır!" müjdesinin muhatabı olan tüm dünya kadınlarının tüm annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en samimi en içten duygularımla kutluyorum." dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

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