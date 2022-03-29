Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi - Son Dakika
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Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi

29.03.2022 12:39

Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi Oltu Halitpaşa mahallesinde ramazan hazırlıkları başladı.

Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi

ERZURUM - Oltu Halitpaşa mahallesinde ramazan hazırlıkları başladı. Mahalle sakinleri imece usulü yufkalar açarak ramazanda tüketilmek üzere kuru yufka, siron ve erişte yapıyorlar.

Halitpaşa mahallesinde yufka ekmek yapımı için evlerinin bahçesinde toplanan kadınlar, hamur yoğurarak işe başlıyor. Bezelere ayrılan hamurlar, oklavayla açılarak odun ateşi ile sac üzerinde pişiriliyor. İstiflenerek kullanıma hazır hale gelen yufka ekmekleri, üzerine su serpilip yumuşatılarak iftar ve sahurda tüketiliyor.

Halitpaşa mahallesinden Mihriban Aydın, "Ramazan öncesi kuru yufka, siron ve erişte yapmak için mahalledeki komşularla bir araya geldik. Yufka pişiriyoruz" dedi

.

Nisangül Önal ise "Komşularla bir araya gelerek ramazan hazırlığı yapıyoruz. Ramazanda yufkalarımız hazır olunca kolaylık oluyor" dedi.

Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi
Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi
Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi
Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi
Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi
Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi - Son Dakika


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