Son Dakika Haberleri: Oltu'da Kar Çiçekleri Açtı

Oltu'da Kar Çiçekleri Açtı

1 saat önce

ERZURUM'un Oltu ilçesine bahar bu yıl erken geldi.

Oltu'da Kar Çiçekleri Açtı, System.String[]
ERZURUM'un Oltu ilçesine bahar bu yıl erken geldi. Kardelen çiçeklerinin boy gösterdiği Oltu'da hava sıcaklığı da 10 dereceye yaklaştı. 

Coğrafi alan büyüklüğüyle Türkiye'nin 4'üncü büyük kenti olan Erzurum'da bir uçta kış şiddetiyle sürerken, bir ucunda baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı. Deniz seviyesinden 1893 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek rakımlı yerleşim alanları arasında yer alan şehirde ilkbahar ve kış aynı anda yaşanıyor. 2287 metre rakımıyla Karayazı ilçesi zemheri olarak bilinen Şubat soğuklarına teslim olurken, şehir merkezine 114 kilometre uzaklıkta Oltu ilçesi ilkbaharı yaşamaya başladı. Doğu Anadolu'nun karasal iklimi ile Karadeniz ikliminin ılıman kuşağı arasında bulunan 1275 metre yükseklikte kurulan Oltu ilçesinde kardelen çiçekleri boy göstermeye başladı. Baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenleri görenler artık Oltu'nun ilkbaharı karşılamaya hazır olduğunu söyledi. Öğrencisi olduğu Atatürk Üniversitesi'nin tatile girmesiyle Oltu ilçesindeki ailesinin yanına giden Batuhan Aydın da Erzurum'un zemheri soğuklarını yaşamasına rağmen Oltu'da baharın geldiğini söyledi.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:38 Kaynak: DHA

Türkiye, Kar, Oltu, Güncel
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